POL-LB: Weil der Stadt - Hausen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag (26.10.2025), 10.00 Uhr und Dienstag (28.10.2025), 8.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter mutmaßlich über einen Balkon in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Brunnenstraße in Weil der Stadt - Hausen ein. Im Inneren durchwühlten die Täter das Interieur und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge sowohl Bargeld als auch Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Weil der Stadt die Tel. 07033 5277-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

