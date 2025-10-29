Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sachsenheim-Häfnerhaslach: 25-jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft - Zeugen zur Tat gesucht

Ludwigsburg (ots)

Seit Mittwoch (22.10.2025) befindet sich ein 25 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft, der verdächtigt wird, bereits am Montag (20.10.2025) in Häfnerhaslach auf einen 43-jährigen Mann mit einem Messer eingestochen zu haben.

Der Tatverdächtige und das Opfer, welche in einer gemeinsam genutzten Unterkunft genächtigt haben sollen, sollen bereits in jüngster Vergangenheit mehrfach in Streit geraten sein. Am Montag (20.10.2025) gegen 16:10 Uhr habe das Opfer den Tatverdächtigen gebeten, die Unterkunft zu verlassen. Gemeinsam sollen sie anschließend in Richtung einer nahegelegenen Bushaltestelle in der Häfnerstraße gegangen sein. Nahe der Verwaltungsstelle Häfnerhaslach soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und unvermittelt in Richtung Oberkörper des Opfers gestochen haben. Nachdem das 43-jährige Opfer versucht habe, über die Treppe der Verwaltungsstelle zu entkommen, sei ihm der Tatverdächtige gefolgt und soll hier in den Oberschenkel des 43-Jährigen gestochen haben. Nachdem sich das Opfer zur Wehr gesetzt und nach dem Tatverdächtigen getreten habe, sei dieser gestürzt und anschließend in Richtung Häfnerstraße geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifen nach dem 25-Jährigen gelang diesem zunächst die Flucht.

Der Tatverdächtige erschien am Dienstag (21.10.2025) auf dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, wo er vorläufig festgenommen wurde. Am Mittwoch (22.10.2025), wurde der aus den palästinensischen Gebieten stammende 25-Jährige dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den 25-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell