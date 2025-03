Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kunde in Supermarkt wird Opfer einer Körperverletzung - Polizei sucht Geschädigten

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht einen Mann, welcher bereits am Freitag, 7. März, in einem Supermarkt in der Hospitalstraße Opfer einer Körperverletzung wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der bislang unbekannte Geschädigte gegen 9.15 Uhr durch einen namentlich bekannten Tatverdächtigen attackiert, welcher sich widerrechtlich in dem Supermarkt aufhielt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Der Supermarktkunde, welcher Opfer der Körperverletzung wurde, ist gegenwärtig nicht bekannt. Dieser und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0060801

