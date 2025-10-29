PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (28.10.2025) zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Mitländerstraße im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter auf noch unbekannte Weise ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten aus einem Wohnraum mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

