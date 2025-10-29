Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 11.15 Uhr in der Straße "Kirschenrain" in Öschelbronn ereignete.

Eine 32 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr den Kirschenrain in Richtung Kreisverkehr entlang. Als sie nach rechts in den Holderweg abbiegen wollte, wurde sie unvermittelt rechts von einem weißen Opel Astra Kombi mit Böblinger Zulassung überholt. Der Opel fuhr für etwa fünf bis zehn Meter über den Gehweg, ehe er auf die Fahrbahn zurückkehrte und weiter in Richtung Kreisverkehr fuhr. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein neun Jahre altes Mädchen auf dem Gehweg, das durch das Fahrverhalten leicht verletzt wurde. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Opel und dem Mädchen kam oder es die Verletzung durch eine Ausweichbewegung erlitt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der unbekannte Opel-Lenker setzte seine Fahrt mutmaßlich in Richtung Mötzingen fort.

Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell