Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (27.10.2025), 17:15 Uhr und Dienstag (28.10.2025), 08:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in einem Wohngebiet zwischen der Hohenzollernstraße und Teckstraße in Möglingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter eine Balkontüre ein und öffneten diese anschließend, um in die Wohnung zu gelangen. Im Inneren durchsuchten die Täter das Interieur. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstanden Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Verbindung zu setzen.

