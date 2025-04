Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gastankstelle beschädigt

Mühlhausen (ots)

Eine noch derzeit unbekannte Person hielt sich am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Wanfrieder Straße auf. Hier wurde durch den Unbekannten die Leitung einer Autogastankstelle beschädigt, sodass diese unbrauchbar gemacht wurde. Zunächst wurde der Tatort weiträumig abgesperrt. Dies hatte Verkehrsbehinderungen zur Folge. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte nach intensiver Prüfung Entwarnung gegeben werden, da keine Gefahren durch austretendes Gas bestanden. Durch einen Zeugen wurde eine sich auffällig verhaltende Person gesehen, wie sie sich von der Tankstelle mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt entfernte. Dier Person kann wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich männlich - blaue Jeanshose - grüne Jacke - führte ein Rucksack mit sich - fuhr mit einem Fahrrad davon.

Hinweise zur Tat und dem beschriebenen Täter nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0092975

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell