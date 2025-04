LPI-NDH: Hecke in Flammen

Siemerode (ots) - Am Donnerstag gegen 09.30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisverkehr in der Deutschen Märchenstraße. Zeitgleich fuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Heiligenstadt kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Die Frau beabsichtigte im Kreisverkehr an dem Auto vorbeizufahren, woraufhin es zur Kollision kam. Die Fahrzeugführerin entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer konnte die 74-Jährige in der Ortslage Siemerode ...

