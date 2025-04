LPI-NDH: Kellereinbruch

Dingelstädt (ots) - Am Donnerstag kurz vor 16.30 Uhr kam es bei der Bekämpfung von Unkraut zum Brand einer Hecke. Ein Anwohner beseitigte mit Feuer die unerwünschte Vegetation auf seinem Grundstück als die angrenzende Hecke in Brand geriet. Personen und Gebäude wurden durch das rechtzeitige Eintreffen der Feuerwehr nicht gefährdet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

