POL-LB: Leonberg: Unbekannter Radfahrer touchiert Pkw und fährt davon

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 21.10 in der Straße "Im Wiesengrund" in Leonberg-Eltingen ereignete.

Eine 31-Jährige hatte ihren Audi am Fahrbahnrand abgestellt und unterhielt sich außerhalb des Fahrzeugs mit einer Frau, als sich aus Richtung Glemsstraße ein Pedelec-Lenker näherte. Der Radfahrer streifte beim links Abbiegen in den Wiesengrund den Pkw der 31-Jährigen. Durch die Kollision stürzte der Unbekannte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn.

Als die 31-Jährige nach dem Befinden des Pedelec-Lenkers fragte und zur Schadensregulierung die Personalien austauschen wollte, soll der Mann entgegnet haben, dass es ihm gut gehe und davon gefahren sein.

An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Mann wird als etwa 60 Jahre alt und korpulent, mit weißem Haar beschrieben. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen dunklen Fleece-Pullover und war mit einem dunklen Pedelec unterwegs.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

