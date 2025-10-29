PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannter Radfahrer touchiert Pkw und fährt davon

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 21.10 in der Straße "Im Wiesengrund" in Leonberg-Eltingen ereignete.

Eine 31-Jährige hatte ihren Audi am Fahrbahnrand abgestellt und unterhielt sich außerhalb des Fahrzeugs mit einer Frau, als sich aus Richtung Glemsstraße ein Pedelec-Lenker näherte. Der Radfahrer streifte beim links Abbiegen in den Wiesengrund den Pkw der 31-Jährigen. Durch die Kollision stürzte der Unbekannte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn.

Als die 31-Jährige nach dem Befinden des Pedelec-Lenkers fragte und zur Schadensregulierung die Personalien austauschen wollte, soll der Mann entgegnet haben, dass es ihm gut gehe und davon gefahren sein.

An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Mann wird als etwa 60 Jahre alt und korpulent, mit weißem Haar beschrieben. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen dunklen Fleece-Pullover und war mit einem dunklen Pedelec unterwegs.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:11

    POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruchsversuch gescheitert

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Dienstag (28.10.2025) in Leonberg-Ramtel. Die Unbekannten versuchten gegen 20.45 Uhr in ein zwischen Heckenweg und Brombeerweg gelegenes Wohnhaus einzubrechen, indem sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Mutmaßlich, da eine Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde, ergriffen die Täter die Flucht, ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:04

    POL-LB: Gerlingen: 26-jähriger erleidet Stichverletzungen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagabend (28.10.2025) gegen 19:10 Uhr wurde ein 26-Jähriger von mehreren bislang noch unbekannten Tätern in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen attackiert und hierbei mit mehreren Stichen verletzt. Das Opfer war zu Fuß auf dem Gehweg der Weilimdorfer Straße unterwegs, als ihm eine drei- oder vierköpfige Personengruppe entgegenkam. ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:33

    POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 11.15 Uhr in der Straße "Kirschenrain" in Öschelbronn ereignete. Eine 32 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr den Kirschenrain in Richtung Kreisverkehr entlang. Als sie nach rechts in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren