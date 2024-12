POL-DO: 10-Jährige auf dem Schulweg in Lünen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1063 In der Nacht auf Mittwoch (3. Dezember) sorgten ein in Brand gesetzter Roller und Mercedes-Vito in Dortmund-Hombruch für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Nun sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen. Nach ersten Ermittlungen zündete eine bislang unbekannte Person gegen 23:25 Uhr in der Marienbader Straße ein Kleinkraftrad an. ...

mehr