Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (30.10.2025) gegen 00:40 Uhr auf der Landesstraße 1208 (L 1208) bei Steinenbronn verübt haben soll, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 18-jähriger Opel-Lenker war von Leinfelden-Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs, als er in Höhe des ehemaligen Bahnhofs Steinenbronn von einem noch unbekannten Pkw-Lenker überholt worden sein soll. Beim Wiedereinscheren habe der Unbekannte, der den ersten Ermittlungen zufolge mit einem Audi unterwegs gewesen sein könnte, den Opel geschnitten. Der 18-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Opel und kam auf den Rädern zum Stehen. Ein 18 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen.

