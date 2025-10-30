PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (30.10.2025) gegen 00:40 Uhr auf der Landesstraße 1208 (L 1208) bei Steinenbronn verübt haben soll, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 18-jähriger Opel-Lenker war von Leinfelden-Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs, als er in Höhe des ehemaligen Bahnhofs Steinenbronn von einem noch unbekannten Pkw-Lenker überholt worden sein soll. Beim Wiedereinscheren habe der Unbekannte, der den ersten Ermittlungen zufolge mit einem Audi unterwegs gewesen sein könnte, den Opel geschnitten. Der 18-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Opel und kam auf den Rädern zum Stehen. Ein 18 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:15

    POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Vandalismus an Schulgebäude gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter traten zwischen Dienstag (28.10.2025) 18:00 Uhr und Mittwoch (29.10.2025) 07:00 Uhr eine Glasscheibe eines Fensters an einem Schulgebäude in der Schulstraße in Waldenbuch ein. Weiter warfen die Vandalen eine weitere Fensterscheibe im Obergeschoss des Gebäudes ein. Die Unbekannten kletterten mutmaßlich durch das ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:43

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (29.10.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelmstraße in Vaihingen/Enz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:50

    POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) zwischen 16:00 Uhr und 18:25 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Adlerstraße in Kornwestheim einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren