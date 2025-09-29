Polizei Homberg

POL-HR: E-Bikes und Mountainbike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Wichdorf, einem Ortsteil von Niedenstein, zwei Elektrofahrräder sowie ein Mountainbike.

Nach aktuellem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr und Samstag, 27.09.2025, 07:30 Uhr, Zutritt zu einer Garage in der Fritzlarer Straße. Dort stahlen sie zwei abgestellte Pedelecs. Es handelt sich um ein grau-orangefarbenes Rad der Marke "Conway", Modell "Cairon T 100" und ein schwarzes vom Hersteller "KTM", Modell "Macina Tour P510". Die beiden Pedelecs haben einen Gesamtwert von rund 5200 Euro.

In unmittelbarer Nähe entwendeten sie außerdem ein gesichertes Mountainbike der Marke "Scott", Modell "Aspect 970", Farbe nachtblau-schwarz. Sie beschädigten hierzu das Fahrradschloss. Anschließend flüchteten sie. Der Wert des Rades beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei in Fritzlar bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell