PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: E-Bikes und Mountainbike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Wichdorf, einem Ortsteil von Niedenstein, zwei Elektrofahrräder sowie ein Mountainbike.

Nach aktuellem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr und Samstag, 27.09.2025, 07:30 Uhr, Zutritt zu einer Garage in der Fritzlarer Straße. Dort stahlen sie zwei abgestellte Pedelecs. Es handelt sich um ein grau-orangefarbenes Rad der Marke "Conway", Modell "Cairon T 100" und ein schwarzes vom Hersteller "KTM", Modell "Macina Tour P510". Die beiden Pedelecs haben einen Gesamtwert von rund 5200 Euro.

In unmittelbarer Nähe entwendeten sie außerdem ein gesichertes Mountainbike der Marke "Scott", Modell "Aspect 970", Farbe nachtblau-schwarz. Sie beschädigten hierzu das Fahrradschloss. Anschließend flüchteten sie. Der Wert des Rades beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei in Fritzlar bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:16

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025: Bad Zwesten Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 04:00 Uhr In der Nacht zu Montag, gegen 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie mit einem bislang unbekannten ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:11

    POL-HR: Mehrere Pedelecs in Gudensberg entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025: Gudensberg Tatzeit: Dienstag, 23.09.2025, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 16:00 Uhr In der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 16:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Gudensberg insgesamt vier Pedelecs. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren