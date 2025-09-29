Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025:

Bad Zwesten

Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 04:00 Uhr

In der Nacht zu Montag, gegen 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Scheibe der doppelt verglasten Eingangstür. Aus noch ungeklärter Ursache ließen die Täter im Anschluss von ihrem Vorhaben, in den Markt zu gelangen, ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell