PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025:

Bad Zwesten

Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 04:00 Uhr

In der Nacht zu Montag, gegen 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Scheibe der doppelt verglasten Eingangstür. Aus noch ungeklärter Ursache ließen die Täter im Anschluss von ihrem Vorhaben, in den Markt zu gelangen, ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:11

    POL-HR: Mehrere Pedelecs in Gudensberg entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025: Gudensberg Tatzeit: Dienstag, 23.09.2025, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 16:00 Uhr In der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 16:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Gudensberg insgesamt vier Pedelecs. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:17

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Mittwoch, 24.09.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 07:00 Uhr Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in die Kindertagesstätte im Fünftenweg in Schwalmstadt einzubrechen. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren