Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Vandalismus an Schulgebäude gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter traten zwischen Dienstag (28.10.2025) 18:00 Uhr und Mittwoch (29.10.2025) 07:00 Uhr eine Glasscheibe eines Fensters an einem Schulgebäude in der Schulstraße in Waldenbuch ein. Weiter warfen die Vandalen eine weitere Fensterscheibe im Obergeschoss des Gebäudes ein. Die Unbekannten kletterten mutmaßlich durch das eingetretene Fenster ins Innere des Schulgebäudes. Gemäß den ersten Ermittlungen machten die Täter im Inneren des Gebäudes keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

