PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall bei Überholvorgang auf Bundesstraße 328

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstag (30.10.2025) gegen 05:15 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Steinheim an der Murr. Ein 58-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße 328 aus Richtung Großbottwar kommend in Fahrtrichtung Aspach. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 1608 (Forsthofstraße) setzte der 58-Jährige zum Überholvorgang eines Begleitfahrzeugs eines Schwertransportes an. Erst beim Überholvorgang erkannte er mutmaßlich den vorausfahrenden Schwertransport und wollte daraufhin zwischen dem Schwerttransportfahrzeug und dessen Begleitfahrzeug wieder einscheren. Hierbei touchierte sein Mercedes den vorderen Radlauf des Begleitfahrzeugs. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke abgewiesen und folglich entgegen der Fahrtrichtung gedreht. Anschließend kollidierte sein Mercedes erneut mit dem Begleitfahrzeug. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Mercedes ein Schaden von rund 5.000 Euro und am Begleitfahrzeug etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 14:51

    POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Praxisräume

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (28.10.2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (29.10.2025), 07:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Kirchheimer Straße in Gemmrigheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Wohn- und Praxisgebäude ein. Im Keller hebelten die Einbrecher zwei Türen auf und gelangten so in eine Praxis im Erdgeschoss des Gebäudes. Dort entwendeten sie einen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:50

    POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Sachbeschädigung an zwei PKW

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (29.10.2025) zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr zwei PKW, die auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rappenhau" in Neckarrems geparkt waren. Die Täter besprühten den Lack von einem Ford und einem Mercedes mit einer klebrigen Substanz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:16

    POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (30.10.2025) gegen 00:40 Uhr auf der Landesstraße 1208 (L 1208) bei Steinenbronn verübt haben soll, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 18-jähriger Opel-Lenker war von Leinfelden-Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs, als er in Höhe des ehemaligen Bahnhofs Steinenbronn von einem noch unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren