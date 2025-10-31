Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall bei Überholvorgang auf Bundesstraße 328

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstag (30.10.2025) gegen 05:15 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Steinheim an der Murr. Ein 58-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße 328 aus Richtung Großbottwar kommend in Fahrtrichtung Aspach. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 1608 (Forsthofstraße) setzte der 58-Jährige zum Überholvorgang eines Begleitfahrzeugs eines Schwertransportes an. Erst beim Überholvorgang erkannte er mutmaßlich den vorausfahrenden Schwertransport und wollte daraufhin zwischen dem Schwerttransportfahrzeug und dessen Begleitfahrzeug wieder einscheren. Hierbei touchierte sein Mercedes den vorderen Radlauf des Begleitfahrzeugs. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke abgewiesen und folglich entgegen der Fahrtrichtung gedreht. Anschließend kollidierte sein Mercedes erneut mit dem Begleitfahrzeug. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Mercedes ein Schaden von rund 5.000 Euro und am Begleitfahrzeug etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

