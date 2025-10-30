Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Praxisräume

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (28.10.2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (29.10.2025), 07:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Kirchheimer Straße in Gemmrigheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Wohn- und Praxisgebäude ein. Im Keller hebelten die Einbrecher zwei Türen auf und gelangten so in eine Praxis im Erdgeschoss des Gebäudes. Dort entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell