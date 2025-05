Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Verfolgungsfahrt

Am Donnerstag, 01.05.2025, sollte gegen 18 Uhr in Murg, in der Königsberger Straße ein orangefarbenes Motorrad einer Kontrolle unterzogen werden, da dies scheinbar ohne Kennzeichen unterwegs war. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte das Motorrad erheblich, wodurch dieses mehrfach beinahe außer Kontrolle geriet. Nachdem das Motorrad über einen Fußgängerweg flüchtete, wurde die Verfolgung abgebrochen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761- 934 0) ermittelt wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, Hinweise auf das orangefarbene Motorrad geben können oder die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden. CE

