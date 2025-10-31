Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (30.07.2025) zwischen 8.00 Uhr und 21.30 Uhr in Korntal-Münchingen ihr Unwesen. Die Täter brachen in einem Wohngebiet zwischen der Stuttgarter Straße und der Eisenbahnstraße in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume sowie das Mobiliar. Den bisherigen Erkenntnissen machten die Unbekannten dabei keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell