POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: Zwei Tatverdächtige nach Einbruchsversuch in Handwerkerbetrieb in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 36 und 52 Jahren befinden sich seit Freitag (31.10.2025) in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, am frühen Donnerstagmorgen (30.10.2025) in einen Handwerkbetrieb in der Solitudeallee in Kornwestheim eingebrochen zu sein.

Die beiden Männer sollen sich gegen 02:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in den Handwerksbetrieb verschafft haben. Im Inneren sollen sie versucht haben, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Zeugen waren durch Lärm auf das Vorgehen der beiden Männer aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eilten zur Einsatzörtlichkeit, umstellten das Gebäude und konnten die beiden Tatverdächtigen im Gebäude wahrnehmen. Nachdem beide Personen durch ein Fenster ins Freie geklettert waren, gelang es den Einsatzkräften, die beiden Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Richterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, setzte diese in Vollzug und wies sowohl den 36-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen als auch den 52-jährigen albanischen Staatsangehörigen in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Ermittlungen dauern an.

