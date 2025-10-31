Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der B10 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (31.10.2025) gegen 05:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte LKW-Lenker bog von einem Gaststättenparkplatz zwischen Schwieberdingen und Korntal-Münchingen nach rechts auf die B10 in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz ab. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 21-Jährigen Toyota-Lenker, der die B10 ebenfalls in Richtung Vaihingen/Enz befuhr. In der Folge musste der 21-Jährige nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem LKW zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda eines 48-Jährigen, welcher ihm aus Richtung Schwieberdingen entgegenkam. Während der Toyota-Lenker und der Skoda-Lenker anhielten, fuhr der Unbekannte unbeirrt in Richtung Vaihingen/Enz weiter. Unmittelbar danach musste ein 26-Jähriger BMW-Lenker aufgrund des Unfalls stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger Fiat-Lenker konnte mutmaßlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem BMW. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 21-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 10 kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Bei dem LKW soll es sich um eine Zugmaschine mit angehängter Baustellenmulde handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit Sachdienlichen Hinweisen beim Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

