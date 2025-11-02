Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Hohenstaufenstraße in Möglingen mussten bei ihrer Heimkehr am Samstagabend (01.11.2025) feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter in deren Wohnung eingebrochen war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gelang es dem Täter sich über einen Balkon und ein Fenster Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Ob bei der Tat auch etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anwohner, welche am Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Wohngebiet machen konnten, werden gebeten sich an das Polizeirevier Kornwestheim (Tel. 07154/1313-0, Email: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell