FW Gangelt: Frau nach Brand aus Wohnung gerettet

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nacht um 2:04 Uhr zu einem Wohnhausbrand mit Menschenleben in Gefahr am Markt in Gangelt alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 2 Uhr Nachts auf dem Friedhof in Gangelt eine Mülltonne in Brand geraten, die unmittelbar an einem Wohn- und Geschäftshaus stand. Noch während sich die zunächst alarmierte Löscheinheit Gangelt auf der Anfahrt zur Einsatzstelle befand, brachen die Flammen durch ein Fenster im Erdgeschoss und dichter Brandrauch drang in den Flur ein sowie in die Wohnungen des Gebäudes ein. Während die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss sich und ihren Hund retten konnte, wurde die Bewohnerin im zweiten Obergeschoss von dem dichten Brandrauch eingeschlossen. Daraufhin erhöhte die Leitstelle des Kreises Heinsberg das Alarmstichwort und es wurden weitere Einheiten der Feuerwehr Gangelt sowie mehrere Rettungsmittel des Rettungsdienstes im Kreis Heinsberg zur Einsatzstelle am Markt in Gangelt beordert. Unmittelbar bei Eintreffen schlugen die Einsatzkräfte die lodernden Flammen nieder und begaben sich zur Menschenrettung in das Gebäude. Mit Hilfe der Drehleiter wurde die Frau aus dem zweiten Obergeschoss gerettet und dem bereitstehenden Rettungsdienst übergeben. Glücklicherweise blieb die ältere Dame unverletzt, die beiden Wohnungen sind derzeit jedoch nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Gemeinde Gangelt verbrachte die Bewohner für den Rest der Nacht in eine Notunterkunft. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Sicherungen am Gebäude durch. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Gangelt, Stahe-Niederbusch, Breberen und Hastenrath sowie der Einsatzleitwagen unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Heiko Dreßen etwa zwei Stunden lang im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache noch in der Nacht aufgenommen.

