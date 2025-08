Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Gangelt/Stahe (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Mittag um 12:04 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Stahe alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war es auf der Bundesstraße in der Ortschaft Stahe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. Dadurch, dass der Pkw und der Lkw jeweils auf der Beifahrerseite kollidierten wurde der Fahrer des Pkw, entgegen erster Meldungen, nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Besatzung des Rettungswagens und des ebenfalls hinzugerufenen Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 übernahmen die Versorgung des schwer verletzten PKW-Fahrers und transportierten diesen zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und halfen bei der Bergung der Fahrzeuge. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße rund zwei Stunden lang gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

