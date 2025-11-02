PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim - Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (01.11.2025) zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus am südlichen Ortsrand von Erligheim Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine Kellertüre im Garten ins Objekt und durchwühlten sämtliche Wohnräume. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/405-0 oder per Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

