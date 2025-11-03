PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfall auf Parkplatz einer Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro forderte eine Unfallflucht am Sonntag (02.11.2025) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Steingrubenweg in Gärtingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen ein dort geparkten Renault Clio und machte sich anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

