Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Brand in der Lehenstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, weil Asche und Kohlereste aus einem Grill nicht sachgerecht entsorgt worden waren, entzündete sich am Samstag (01.11.2025) gegen 10:10 Uhr Uhr eine Mülltonne, die in einer Garage eines Wohnhauses in der Lehenstraße in Asperg abgestellt war. Zeugen stellten zunächst eine starke Rauchentwicklung aus der Garage fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Wehrkräfte bereits offene Flammen fest, die sie umgehend bekämpften und löschen konnten. Durch den Brand wurden neben einem Mülleimer auch gelagerte Biertischgarnituren sowie die Innenfassade der Garage beschädigt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

