Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: 25-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 25 Jahre alter Dacia-Lenker am Samstag (01.11.2025) gegen 21:05 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) bei Stuttgart in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 25-Jährige befuhr zunächst die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Plieningen und S-Flughafen/Messe fuhr er auf dem linken der drei Fahrstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Durch den Schleudervorgang kippte sein Fahrzeug auf die Seite und kollidierte mit der Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Der 25-jährige konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen, seinem 27-jährigen Beifahrer wurde durch Ersthelfern aus dem Fahrzeug geholfen. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, zudem entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Als sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Der Dacia-Lenker musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

