POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: BAB 81/ Möglingen: Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (31.10.2025), kam es gegen 17:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Möglingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer war zunächst auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 81, zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd, in Richtung Heilbronn unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er vom rechten Fahrstreifen über den Seitenstreifen in eine rechts neben der Fahrbahn befindliche Böschung ab. Hierbei stürzte der 64-Jährige von seinem Motorrad, sein Zweirad kam wenige Meter entfernt in einer Nothaltebucht zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb der 64-Jährige noch am Unfallort. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Grund ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

