Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.10.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Bäckerei; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen ist ein Einbruch in die Bäckerei "Wilhelm" in Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Demnach sind unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20.30 Uhr und 06.05 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten der Bäckereifiliale im NORMA-Markt in der Heubergstraße eingebrochen. Geklaut haben die Täter einen Tresor mit einem geringen 4-stelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro angegeben. Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Kriminalpolizei in Eschwege hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

62-Jähriger greift Rettungskräfte an

Im Bereich "Schloßplatz" in Eschwege sind Rettungskräfte und Polizei am Donnerstagmorgen zu einer vermeintlich hilflosen männlichen Person gerufen worden. Gegen 10.30 Uhr trafen diese auf einen in Eschwege wohnhaften und stark alkoholisierten 62-Jährigen. Nach einer ersten Behandlung vor Ort sollte der 62-Jährige zur weiteren Versorgung mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann zeigte sich dann jedoch plötzlich aggressiv und schlug unvermittelt nach den Rettungskräften und traf diese zum Teil auch. Durch die begleitenden Beamten der Eschweger Polizei musste die Person letztlich fixiert werden. Aufgrund seines stark alkoholisierten und aggressiven Zustandes ist der 62-Jährige dann später der Psychiatrie in Eschwege zugeführt worden. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Körperverletzung ermittelt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagvormittag ist einer 72-Jährigen aus Hessisch Lichtenau zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten von unbekannten Tätern aus der Jackentasche geklaut worden. Die Frau befand sich während der Tatzeit zum Einkaufen im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Parkplatzrempler

Am Donnerstagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Wickfeldtstraße in Witzenhausen zu einem Parkplatzrempler. Eine 46-Jährige und eine 62-Jährige, beide aus Witzenhausen, parkten mit ihren Autos gegen 07.38 Uhr aus gegenüberliegenden Parkbuchten gleichzeitig aus und touchierten sich dann. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 2000 Euro.

Hakenkreuz auf Hauswand gesprüht; Polizei sucht Zeugen

In der "Marktgasse" in Witzenhausen haben Unbekannte die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit einem Hakenkreuz und dem Tag "RO26" in schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell