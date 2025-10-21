Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 16:53 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 46-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Ernteweg" in Eltmannshausen. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Schulrain" kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 53-Jährigen aus Eschwege, der die Straße "Schulrain" befuhr und die Vorfahrt des von rechts kommenden 46-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 8500 EUR.

Körperverletzung

In der Asylunterkunft in der Thüringer Straße in Eschwege kam es gestern Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Im Waschraum der Unterkunft gerieten zunächst ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger verbal aneinander. In der Folge verlagerte sich die zwischenzeitlich körperlich ausgetragene Streiterei nach draußen. Dabei wurde der 36-Jährige mit einem Stein am Kopf getroffen und entsprechend leicht verletzt. Auch der 19-Jährige wurde durch Schläge im Gesicht an Mund und Auge verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligte erwartet ein entsprechendes Strafverfahren wegen wechselseitig begangener Körperverletzung.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 14:00 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 60-Jährige aus der Gemeinde Meißner im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf. Während des Einkaufs bemerkte sie, dass der Knopf ihrer mitgeführten Tasche, die im Einkaufswagen abgestellt war, offen stand. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter das Portmonee aus der Tasche entwendet. Neben Kredit und Debitkarte, befanden sich noch weitere Ausweisdokumente und Bargeld in der Geldbörse. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 22:15 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 63-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw die L 3123 von Niedergandern kommend in Richtung Hebenshausen. Dabei kam er mit dem Auto auf der nassen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Wassergraben, wo das Auto mit einer Brückenmauer kollidierte. Der Fahrer bleib unverletzt; an dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

Unfallflucht

Um 20:17 Uhr befuhr gestern Abend eine 47-Jährige aus Hann. Münden mit einem Pkw die B 80 in Richtung Gertenbach. Aus Richtung Hedemünden kam ihr ein schwarzer Pkw entgegen, der ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte und sich somit auf der Fahrspur der 47-Jährigen befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 47-Jährige nach rechts aus, wodurch sie mit ihrem Auto die dortige Leitplanke streifte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Der Fahrer des überholenden Autos setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr wurde gestern Nachmittag einer 62-Jährigen aus Witzenhausen während ihres Einkaufs im Aldi-Markt in Witzenhausen die Geldbörse gestohlen. Dabei gelang es dem oder den Tätern die Geldbörse aus der über der Schulter getragenen offenen Handtasche "zu ziehen". Neben etwas Bargeld befand sich noch der Personalausweis in dem Portmonee. Schaden: ca. 130 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell