Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege ermittelt nach Gewaltdelikt in Hessisch Lichtenau

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

In einem Ortsteil von Hessisch Lichtenau kam es am Sonntagmorgen zu einem Gewaltdelikt in dessen Folge jetzt die Kripo in Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 29-Jähriger in einem privaten Wohnhaus nach vorangegangen Streitigkeiten zwei im gleichen Haus lebende Bewohner, eine 46-Jährige und einen 52-Jährigen, tätlich angegriffen haben. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 29-jährige Tatverdächtige dann mit einem Messer auf den 52-Jährigen eingewirkt und diesen verletzt haben. Der 52-Jährige setzte sich seinerseits mit einem Pfefferspray zur Wehr.

Nach der Auseinandersetzung verließ der 29-Jährige das häusliche Umfeld und konnte durch die hinzugerufenen Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau nicht mehr angetroffen werden. Der 52-Jährige ist von verständigten Rettungskräften zur Behandlung einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Kripo in Eschwege hat gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe für die Tat sind aller Wahrscheinlichkeit nach in bereits länger andauernden familiären Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Persönlichkeit des Tatverdächtigen zu suchen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

