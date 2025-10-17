Polizei Eschwege

POL-ESW: Scheunenbrand in Oberhone vom letzten Wochenende; Fachkommissariat bittet um Hinweise

Am letzten Wochenende, in der Nacht von Samstag zu Sonntag (11./12.10.2025) kam es in der Gemarkung von Eschwege-Oberhone zum Brand einer Scheune. Im Bereich Wehrweg war gegen 01.25 Uhr festgestellt und gemeldet worden, dass eine dortige, frei zugängliche Holzscheune, bei der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs u.a. diverser Sperrmüll untergestellt war, in Brand geraten war. Neben der Scheune selbst sind durch den Brand auch eine dort untergestellte landwirtschaftliche Zugmaschine und ein Anhänger in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 03.00 Uhr an. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro beziffert.

>>>Fachkommissariat bittet um Hinweise

In der Folge hat das Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie die Beamten mitteilen, ist eine Selbstentzündung oder ein technischer Defekt in dem Fall nahezu auszuschließen, weshalb die Ermittler derzeit von einer vorsätzlichen oder auch fahrlässigen Brandstiftung ausgehen.

Wie die Beamten weiter mitteilen, habe man im Zuge erster Befragungen vage Hinweise auf eine 4-5-köpfige Gruppe Jugendlicher erlangt, die sich an dem Abend im Bereich Oberhone / Niederhone bewegt haben soll, mutmaßlich auch in zeitlicher/örtlicher Nähe zu dem Brandgeschehen. Genauere Hinweise zu der Gruppe liegen jedoch nicht vor.

Die Ermittler vom Fachkommissariat erhoffen sich jetzt weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Brandgeschehens beitragen können. Insbesondere wäre hier für die Beamten von Interesse, ob zu der besagten Personengruppe noch weitere Wahrnehmungen gemacht wurden. Die Gruppe könnte für die weiteren Ermittlungen u.a. zeugenschaftlich eine wichtige Rolle spielen.

Hinweise werden hier entgegengenommen unter 05651/925-0.

