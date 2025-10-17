PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.10.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Gaststätte; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde ein Einbruch in die Gaststätte "Hemingway" am Marktplatz in Eschwege zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter verschafften sich hier über eine aufgehebeltes Fenster Zugang zum Schankraum und klauten hier ein i-Pad und das Geld aus den Sparfächern. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 1200 Euro angegeben, der Sachschaden wird auf 200 Euro beziffert. Ereignet hat sich der Einbruch zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kellertür bei ehemaliger Gaststätte beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hessisch Lichtenau ist am Donnerstag zum ehemaligen Berggasthof Hoher Meißner gerufen worden, nachdem von Berechtigten dort frische Beschädigungen an einer Kellertür festgestellt wurden. Diese wurden durch Unbekannte zwischen Montag 11.00 Uhr und Donnerstag 11.00 Uhr verursacht. Beziffert wird der Schaden auf 250 Euro. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Blutentnahme bei E-Scooterfahrerin

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am Donnerstag um 16.34 Uhr eine 52-Jährige aus Witzenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Frau war mit einem E-Scooter im Bereich Bischhäuser Aue unterwegs. Wie die Kontrolle ergab, lag bei der Frau der Verdacht auf Drogenkonsum (Amphetamine) vor, weshalb sie sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Die Weiterfahrt wurde der 52-Jährigen untersagt, Ermittlungen wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

