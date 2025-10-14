Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.10.2025

Eschwege (ots)

Lkw kollidiert mit Regenrohren und Stromkasten

Um kurz vor 07.00 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 66-Jähriger mit einem LKW in Bad Sooden-Allendorf die Straße "Enge Gasse" in Richtung Schusterstraße. Auf Höhe der Kreuzung "Enge Gasse"/Schusterstraße kollidierte der LKW mit zwei Regenfallrohren von zwei dortigen Wohnhäusern. In der Folge kollidierte der 66-Jährige aufgrund der engen Straßenverhältnisse dann auch noch mit einem Stromkasten, als er die "Enge Gasse" verlassen wollte. Es entstand dadurch Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist. Da der 66-jährige Fahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, erhoben die zur Unfallaufnahme hinzugerufenen Beamten der Eschweger Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe bei dem 66-Jährigen.

Körperverletzung, Häusliche Gewalt

Wegen eines Vorfalls von häuslicher Gewalt mussten die Beamten der Eschweger Polizei in der Nacht zu Dienstag nach Bad Sooden-Allendorf ausrücken. Gegen 00.40 Uhr kam es zwischen alkoholisierten Ehepartnern, einem 49-Jährigen und einer 45-jährigen, in deren Wohnung nach verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In Folge dessen soll der Mann die Frau dann u.a. gewürgt haben. Eine hinzugerufene Streife griff schlichtend ein und verbrachte den Mann in den Polizeigewahrsam. Gegen den 49-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

22-Jähriger in die Psychiatrie verbracht nachdem er sich entblößte

Am frühen Montagabend wurde die Polizei Eschwege von Zeugen über eine männliche Person verständigt, die sich im Bereich Stadtteil "Heuberg" auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus entblößen würde. Zudem solle die Person auch an ihrem Geschlechtsteil manipulieren. Die Polizei konnte die betreffende Person zunächst nicht mehr antreffen, wurde kurze Zeit später jedoch wieder verständigt, als die Person sich erneut auffällig zeigte. Die Polizei traf dann auf einen amtsbekannten 22-Jährigen, der aufgrund seines Gesundheitszustands der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste. Strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen sexueller Belästigung wurden aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem EDEKA-Parkplatz in der Dünzebacher Straße in Eschwege ist ein blauer Hyundai Tucson von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 16.20 Uhr und 16.55 Uhr. Die Beschädigungen in Form von Dellen und Kratzern an dem Hyundai befinden sich am linken vorderen Kotflügel sowie am Stoßfänger und belaufen sich auf ca. 3000 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Fensterscheibe eingeworfen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße von Bad Sooden-Allendorf ein Küchenfenster mit einem Stein eingeworfen. An dem Fenster entstand dadurch ein Schaden von 400 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

In der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau, in Höhe des REWE-Marktes, kam es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Um 11.43 Uhr bog ein 45-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau vom Parkplatz des REWE-Marktes auf die Leipziger Straße ein und kollidierte dabei mit einer bevorrechtigten, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden, 27-Jährigen. Die Frau war ihrerseits auf einem vor der Parkplatzeinfahrt verlaufenden Radweg mit einem Fahrrad unterwegs. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen am Knie und am Knöchel, die ärztlich behandelt werden mussten. Sachschäden sind noch nicht beziffert.

Dach von Porsche-Cabrio beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Friedrichsbrücker Straße in Rommerode bei einem geparkten Porsche-Cabrio 911 das Dach an der hinteren rechten Seite zerschnitten. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Hakenkreuz auf Holztür gesprüht; Polizei sucht Zeugen

Im Philosophenweg in Witzenhausen haben Unbekannte die Holztür eines Mietshauses mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (08.10.2025) 16.00 Uhr und Montag 11.20 Uhr. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 10.000 Euro

Am Montag kam es um 12.40 Uhr in Witzenhausen in der Straße "Am Sande" zu einem Zusammenstoß zweier Pkw mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau mit ihrem PKW die Straße "Am Sande" in Richtung der Straße "Am Steintor". Eine 18-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf war zeitgleich mit ihrem PKW von einem Reit- und Therapiezentrum aus kommend in selbiger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung "Am Sande"/ Stichstraße "Am Sande" (dortiges Freibad) missachtete die 60-Jährige dann die Vorfahrt der Bevorrechtigten 18-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos wurden mit je 5000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen, für den Wagen der 60-Jährigen wurde zudem eine Abschleppung veranlasst.

