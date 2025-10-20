Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.10.25

Polizei Eschwege

Mit Außenspiegeln kollidiert

Um 18:34 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 83-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw mit Anhänger die Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf. Ihm entgegen kam ein 63-Jähriger aus Hofgeismar, der mit einem Wohnmobil unterwegs war. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Fenster

Um 23:08 Uhr wurde am 19.10.25 in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege gegen die Fenster einer Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses geschlagen. Dabei wurden die angebrachten Fliegengitter beschädigt. Schaden: ca. 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 18.10.25, 18:00 Uhr und dem 19.10.25, 14:00 Uhr wurde in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf ein geparkter Pkw VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten an mehreren Stellen das Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 15.10.25 und dem 18.10.25, 20:00 Uhr wurde aus einem Pkw das Portmonee eines 18-Jährigen aus Nentershausen entwendet. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente und die Debitkarte. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Der genaue Tatort ist nicht bekannt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht, die sich bereits am 13.10.25 im Mühlweg in Hessisch Lichtenau ereignet hat, wurde jetzt angezeigt. Nach bisherigen Ermittlungen ist an diesem Tag, um 09:15 Uhr, ein blauer Pkw Ford, der in Höhe Haus-Nr. 6 auf einem Parkstreifen geparkt war, im Heckbereich angefahren worden. Aufgrund eines Hinweises soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw Audi, der von einer Frau gefahren wurde, handeln. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich der Zeuge bei der Polizei in Hessisch Lichtenau meldet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Mit Fahrrad gegen Auto gefahren

Um 15:24 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 9-jähriges Kind aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Straße "Am Kirchplatz" in Witzenhausen. Im Kreuzungsbereich zur Mittelburgstraße übersah das Kind einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 35-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Dieser bremste zwar noch rechtzeitig, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 9-Jährige gegen die rechte Fahrzeugfront fuhr. Das Kind blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

