Polizei Eschwege

POL-ESW: Handtaschenraub; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Wie erst am Freitagmorgen bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht wurde, ist es am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.00 Uhr in Eschwege zu einem Handtaschenraub gekommen.

Wie die Ermittler vom Fachkommissariat für Gewaltkriminalität berichten, befand sich zur Tatzeit eine 45-jährige Frau aus Eschwege fußläufig im Bereich der Unterführung hinter der Fa. ATU, auf der Verbindung zwischen der Niederhoner Straße und der Straße "Am Baumesrain" bzw. Stiebel Eltron.

Dort wurde die Frau von einem Mann vmtl. in türkischer Sprache angesprochen, was die Frau jedoch nicht verstand. Nachdem die 45-Jährige nicht reagiert hatte, erhielt sie ihren Angaben zu Folge unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, wodurch sie zu Boden ging. In der Folge entriss ihr der unbekannte Täter die Handtasche von der Schulter. Der Täter entnahm dann lediglich das dort enthaltene Portmonee mit Bargeld, Kreditkarten und Ausweisdokumenten und warf die Handtasche zurück. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

>>> Personenbeschreibung des Täters:

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich; ca. 45-50 Jahre alt; 175-180 cm groß; schlanke Statur; südosteuropäischer Phänotyp; kurze, dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit weißen Schuhen, einer schwarzen Sporthose und einer schwarzen Jacke.

Hinweise in dem Fall an die Kripo Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

