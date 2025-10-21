POL-ESW: Brand einer Schreinerei vom 17.10.25
Eschwege (ots)
Am gestrigen Tag wurde die Brandstelle der betroffenen Schreinerei in der Bergstraße in Hessisch Lichtenau durch die Brandermittler des Fachkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner aufgesucht. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer technischen Ursache begründet liegt. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist demnach auszuschließen. Die geschätzte Schadenshöhe von ca. 150.000 EUR bleibt unverändert.
