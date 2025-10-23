Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 07:45 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 36-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw in der Straße "Langer Weg" in Bad Sooden-Allendorf einzuparken. Dabei touchierte sie einen dort geparkten Pkw Peugeot am linken Kotflügel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Auffahrunfälle

Um 13:55 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit einen 62-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. In Höhe eines Autohauses beabsichtigte er abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt abbremsen, da zu dieser Zeit ein Fahrzeug aus der Einfahrt des Autohauses herausfahren wollte. Ein nachfolgender 47-Jähriger aus Eschwege bemerkte dies zu spät und fuhr dadurch mit einem Pkw auf das bremsende Auto auf. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Vormittag im Bereich des "Hoheneicher Rondell" in der Gemarkung von Wehretal. Um 10:55 Uhr musste eine 49-Jährige aus Wutha ihren Pkw an der dortigen Ampel verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 21-Jährige aus Laubach zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfallflucht

Am 21.10.25 ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter blauer Ford Fiesta vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Frontbereich angefahren. Dadurch wurde unter anderen die Motorhaube eingedrückt. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Blumenkasse aufgehebelt

Zwischen dem 16.10.25 und dem 21.10.25, 18:30 Uhr wurde die Kasse eines Blumenfeldes zum Selberpflücken durch Unbekannte aufgebrochen. Das Blumenfeld befindet sich zwischen der Straße "Vor dem Brückentor" und einem Verbindungsweg zum "Postweg". Eine Kasse wurde zu diesem Zweck an einem überdachten und einbetonierten Baumstamm verschraubt. Die Kasse wurde gewaltsam geöffnet und dadurch derart beschädigt, dass sie unbrauchbar ist (Sachschaden: ca. 100 EUR). In der Kasse dürften sich geschätzte 40 EUR befunden haben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am 21.10.25 parkte eine 41-Jährige aus Sontra ihren Pkw am linken Fahrbahnrand in der Bäckergasse in Sontra. Am 22.10.25 bemerkte sie in der Mittagszeit, dass das Auto im Bereich der hinteren rechten Tür angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw touchiert

Um 13:38 Uhr befuhr gestern Mittag ein 82-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Straße "Weiße Gelster" in Laudenbach. Dabei beabsichtigte er einen vorausfahrenden Pkw, der von einer 57-Jährigen aus Felsberg gefahren wurde, zu überholen. Auf Grund eines geparkten Autos musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen. Beim Wiedereinscheren kollidierte er mit dem Pkw der 57-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde noch ein Geldbörsendiebstahl, der sich bereits am 20.10.25 im Edeka-Markt im Bornemannweg in Witzenhausen ereignet hat. Gegen 12:50 Uhr wurde einer 85-Jährigen aus Witzenhausen während des Einkaufs das Portmonee aus der mitgeführten Tasche, die sie umgehängt hatte, gestohlen. Neben den persönlichen Dokumenten befand sich noch ca. 70 EUR Bargeld in der Geldbörse. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

