Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.10.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr hielt sich am Dienstagmittag eine 90-Jährige aus Eschwege zum Einkauf im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf. Während ihres Einkaufs wurde ihr die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten von unbekanntem Täter entwendet. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfall zwischen Pkw und Sattelzug

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Fulda befuhr am Dienstag um 08.45 Uhr die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung Niddawitzhausen. Ein 45-Jähriger aus Eschwege befuhr seinerseits mit einem Sattelzug die BAB 44 von Kassel kommend und fuhr an der Anschlussstelle Eschwege auf die B 27 in Fahrtrichtung Niddawitzhausen ab. Als die Fahrspur für den Autofahrer endete, nahm er beim Einfädeln nach links dem bevorrechtigten Sattelzug die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert, der beteiligte Pkw war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit Poller kollidiert

Eine 86-Jährige aus Meinhard verursachte einen Schaden von insgesamt 800 Euro, als sie am Dienstagabend um 21.00 Uhr mit ihrem Pkw in Eschwege von der Straße "Unter dem Berge" nach rechts in die Brückenstraße einbog. Hierbei kam sie nach rechts von ihrer Fahrspur ab und kollidierte im Kurvenbereich mit einem Poller auf dem Gehweg. Der Schaden am Auto beläuft sich 600 Euro, am Poller auf 200 Euro. Das Auto musste außerdem abgeschleppt werden.

Fahrzeug rollt an Ampel zurück

Ein 86-jähriger Autofahrer aus Wehretal befuhr am Dienstag um 15.30 Uhr mit seinem Wagen die Straße "Wolfsgraben" in Eschwege in Richtung "Herkuleskreuzung". Dort wollte er dann nach rechts in die Reichensächser Straße abbiegen, musste jedoch zunächst an der dortigen Ampel halten. Als der 86-Jährige bei grün losfahren wollte, rollte er etwas zurück und gegen den Pkw einer 36-Jährigen aus Eschwege, die hinter dem Wagen des Seniors an er Kreuzung angehalten hatte. Dabei entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert ist.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 22.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer der Zaun an einem Privatgrundstück beschädigt worden. Die Unfallörtlichkeit befindet sich in der Kasseler Straße in Wehretal. Hinweise zum Verursacher unter 05651/9250.

Verstoß gegen das Waffengesetz (Ordnungswidrigkeit)

Einen Polizeieinsatz ausgelöst haben am Dienstag zwei Jugendliche, die sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die beiden Jugendlichen sind gegen 18.40 Uhr in der Innenstadt von Eschwege dabei gesehen worden, wie sie mit Softairwaffen hantierten. Angetroffen durch die verständigte Eschweger Polizei wurden dann ein 14-Jähriger aus Meinhard und ein 15-Jähriger aus Wanfried, welche die täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen bei sich führten. Die Jugendlichen wurden mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Eschwege kollidierte am Mittwoch um 05.15 Uhr mit einem Dachs, wodurch ein Schaden von 300 Euro entstand. Der Mann war zur besagten Uhrzeit von der A 44 und der Abfahrt Sontra kommend auf die B 27 unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 13.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr haben unbekannte Täter in der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau bei einem grauen Renault Duster den vorderen linken Reifen beschädigt, so dass dieser Luft verlor. Der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen

Um 07.20 Uhr am Dienstagmorgen befuhr ein 41-Jähriger aus Büttstedt (LK EIC) die B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung Gertenbach. Laut Unfallbericht kam der 41-Jährige aufgrund von Unaufmerksamkeit in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte hier einen Baum und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein 39-Jähriger aus Witzenhausen parkte seinen Pkw VW Passat am Dienstag in der Walburger Straße in Witzenhausen. Gegen 12:57 Uhr wurde der Außenspiegel des Fahrzeuges angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig. Sachschaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

