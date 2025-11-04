Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Fensterscheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (31.10.2025) 12:00 Uhr und Montag (03.11.2025) 05:30 Uhr gleich mehrere Scheiben eines Gebäudes in der Stuttgart Straße in Kornwestheim. Mutmaßlich warfen die Täter Steine gegen die Scheiben des Musikschulgebäudes und beschädigte hierdurch diese. Zudem wurden mehrere Scheiben mit Eiern beworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.

