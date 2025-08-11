PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Exhibitionist

Eschwege (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag gingen bei der Polizei zwei Mitteilungen ein, wonach ein Mann von nordafrikanischem Aussehen sich im Bereich "Sonnenscheinweg" entblößt habe und sich dabei gegenüber der Anruferin am Geschlechtsteil manipulierte. Die Tat ereignete sich gegen 10:30 Uhr. Etwa eine Stunde später meldete sich eine weitere Anruferin, die angab, dass sich eine männliche Person ihr gegenüber entblößt habe. Aufgrund er identischen Personenbeschreibung der Anruferinnen gelang es den eingesetzten Polizeikräften im Ginsterweg in Eschwege den Tatverdächtigen anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen, der in Eschwege wohnhaft ist.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

