POL-ESW: Pressebericht vom 11.08.25

Geparktes Auto angefahren

Um 15:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 43-Jähriger aus Berlin mit einem Pkw die Straßen "Am Steinweg" in Schwebda. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen musste er mit dem Pkw äußerst rechts fahren, wobei er einen am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug streifte. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen Anhänger gefahren

Um 12:05 Uhr befuhr gestern Mittag ein 85-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die Hindenburgstraße in Waldkappel. Dabei kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrspur ab, so dass er gegen einen dort abgestellten Anhänger fuhr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Heute Morgen, um 07:00 Uhr, stellte ein 43-jähriger Eschweger fest, dass unbekannte Täter in einen Reifen seines Autos eingestochen haben. Der Pkw - ein Dacia - war auf dem Parkplatz der Waldorfschule in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege abgestellt gewesen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Überholen

Um 15:54 Uhr befuhren eine 40-Jährige aus Kassel und ein 62-Jähriger aus Neuenrade mit ihren Pkws die B 7 zwischen Netra und Röhrda. Kurz nach der Ortschaft Netra beabsichtigten beide ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß beider Autos kam. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Unfall auf Tankstellengelände

Um 15:00 Uhr hielt sich ein 29-Jähriger aus Zwickau mit seinem Pkw auf dem Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Datterode auf. Während er sein Auto betankte, fuhr eine 87-Jährige aus dem Ringgau beim Rangieren mit ihrem Pkw rückwärts gegen das Auto des 29-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch setzte sich die 87-Jährige in ihr Auto und fuhr davon, ohne ihren Pflichten (Personalienaustausch) als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am 09.08.25 ereignete sich in der Straße "Am Steinweg" in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. Zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde dort ein Pkw Skoda vermutlich beim Ausparken beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Überholen

Um 11:06 Uhr befuhr heute Vormittag ein 36-Jähriger aus Roßleben die B 27 von Witzenhausen in Richtung Neu-Eichenberg. Mit seinem Auto befuhr er in dem zweispurigen Streckenabschnitt die rechte Fahrspur und beabsichtigte zu überholen. Dabei übersah er den auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw, der von einem 28-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 9000 EUR.

Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Um 23:21 Uhr wurde am späten Sonntagabend eine Auseinandersetzung in der Unterkunft "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen gemeldet. Dabei soll eine Person verletzt worden sein. Die alarmierten Polizeistreifen stellten vor Ort fest, dass es zwischen einem 19-Jährigen und einem 23-Jährigen, beide syrische Staatsangehörige, zu Streitigkeiten kam, deren genauer Hintergrund in den Nachtstunden nicht zu klären war. Bei der Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige am Arm verletzt. Die Verletzung resultierte letztendlich durch die Verglasung einer Tür, die während des Streites zu Bruch ging. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 19-jährige Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, da er in der Unterkunft nicht wohnhaft ist.

