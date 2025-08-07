Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.08.25 (2)

Eschwege (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 13:445 Uhr wurde heute Mittag ein 32-Jähriger aus Eschwege durch die Polizei kontrolliert, als er in der Dünzebacher Straße in Eschwege mit einem E-Scooter unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen fuhr, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Um 09:37 Uhr befuhr heute Morgen ein 46-Jähriger aus Bad Wildungen mit einer Sattelzugmaschine die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Retterode. Ihm entgegen kam ein 58-Jähriger aus Österreich, der mit einem Lkw zu weit links fuhr, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 7500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:40 Uhr hielt sich heute Morgen eine 70-Jährige aus Witzenhausen zum Einkauf im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen auf. Während sie ihren Einkaufswagen für einen Moment unbeaufsichtigt ließ, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche. Diese hing am Griff des Einkaufswagens. Den Diebstahl bemerkte die 70-Jährige erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 13:31 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus Großalmerode mit einem Fahrrad den Laubenweg in Witzenhausen. Bei einer polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC unterwegs war, worauf die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

