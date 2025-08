Polizei Eschwege

POL-ESW: Bedrohung; Diebstahl aus Pkw

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Bedrohung

Um 11:08 Uhr kam es heute Vormittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Straße "In der Wolfsgrube" in Unterrieden. Vorausgegangen war eine Bedrohung durch einen 20-Jährigen, der mit einem Betreuer auf einem dortigen Gartengrundstück Arbeiten verrichten sollte. Der 20-Jährige, der psychisch labil ist, ergriff während einer Meinungsverschiedenheit einen spitzen Gegenstand und drohte damit sich selbst zu verletzen. In der weiteren Folge schlug er mit einem Spaten auf zwei Autos, einen Anhänger und ein Fahrrad ein, die dadurch beschädigt wurden. Kurz darauf gelang es ihm eine Gasflasche zu ergreifen, zusätzlich holte er ein Feuerzeug heraus. Mit der Gasflasche begab er sich dann in eine Gartenhütte, wo er sich verbarrikadierte. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräften hatte er sich jedoch entfernt und in einem Gebüsch versteckt, wo er kurz darauf ausfindig gemacht und überwältigt werden konnte. Die Feuerwehr kontrollierte daraufhin das Gebäude auf Gasgeruch, was jedoch negativ verlief. Der 20-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in das Krankenhaus (ZPP) gebracht. Gegen ihn werden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw

Am heutigen Mittwoch kam es in der Friedensstraße in Hessisch Lichtenau zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete einen Rucksack aus dem Auto. In diesem befanden sich unter anderem die Fahrzeugpapiere und ein mobiles Navi. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

