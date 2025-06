Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl hochwertiger Baumaschinen

Ahrbrück (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 26.05.2025, 15:30 Uhr und Dienstag, dem 27.05.2025, 07:00 Uhr, kam es auf dem Schotterparkplatz in der Ermlandstraße in Ahrbrück zu einem Einbruchdiebstahl in einen weißen Kastenanhänger. Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Kastenanhängers auf und entwendeten mehrere hochwertige Baumaschinen. Zum Abtransport der Beute wurde vermutlich ein Anhänger oder ein Transporter verwendet. Der Schaden liegt im sechsstelligen Euro Bereich. Die Kripo Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum. Hinweise werden unter der Tel: 02651/801-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell