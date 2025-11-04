Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Zeppelinstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen noch Unbekannten, der am Montag (03.11.2025) zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt war und anschließend die Flucht ergriff. Der unbekannte Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

