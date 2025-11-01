Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten im Bereich eines Schnellrestaurants enden mit Beleidigungen und Körperverletzung

Wittlich (ots)

Am 01.11.2025 gegen 02:58 Uhr befand sich ein 17-jähriger Geschädigter aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit Freunden in einem Schnellrestaurant in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich.

Hier gerieten sie mit einer Gruppe junger Erwachsener in ein Streitgespräch, im Zuge dessen er beleidigt und letztlich ins Gesicht geschlagen worden sei.

Die Gruppe habe sich sodann in Richtung des Parkplatzes entfernt.

Eine Zeugin sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe die Gruppe zur Rede stellen wollen, welche aber bereits im Fahrzeug gesessen habe. Als die Zeugin die Türe habe öffnen wollen, sei der Fahrer losgefahren. Die Zeugin sei noch kurz hinter dem Fahrzeug hergelaufen, habe de Fahrzeugführer aber nicht mehr zum Anhalten bewegen können.

Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen grauen Ford Focus mit WIL-Kennzeichen gehandelt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell