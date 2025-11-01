PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 31.10.2025 hatte eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land ihren Personenkraftwagen, einen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios im Bereich des Kurfürstenplatzes in Wittlich abgestellt.

In der Zeit von 13:25 Uhr bis 14:35 Uhr befuhr augenscheinlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls den Parkplatz und stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug der Geschädigten.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

