POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 28.10.2025, 21:00 Uhr bis 29.10.2025, 06:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Breslauer Straße in Wittlich, in vermutlich absteigender Richtung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren, mit der Anhängerkupplung und einem weiteren Fahrzeugteil gegen den ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen eines 27-jährigen Geschädigten aus dem Wittlicher Stadtgebiet stieß.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

